Бабушкин попросил Путина поддержать создание в Астрахани центра промышленной компетенции

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать идею создания в регионе центра по развитию промышленной компетенции.

В ходе встречи с главой государства в Казани Бабушкин рассказал, что в Астраханской области активно развивается судостроение и модернизируются заводы. По его словам, также предполагается поставка роботизированных сварочных аппаратов. "Дело не в технике, а в людях, которые должны этой техникой управлять. В этом смысле мы считаем, что для нас необходимо создание лабораторий по подготовке кадров по роботизированной сварке", - рассказал врио губернатора.

По его словам, в регионе уже созданы центры опережающей подготовки и переподготовки. "Для активного внедрения стандартов WorldSkills считаем целесообразным создание у нас центра по развитию промышленной компетенции. У нас в принципе условия для этого все есть. Хотели бы вас очень попросить оказать нам поддержку по созданию такого центра", - сказал Бабушкин.