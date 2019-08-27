{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бабушкин попросил Путина поддержать создание в Астрахани центра промышленной компетенции

По словам врио губернатора региона, в области есть условия для этого

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин попросил президента РФ Владимира Путина поддержать идею создания в регионе центра по развитию промышленной компетенции.

В ходе встречи с главой государства в Казани Бабушкин рассказал, что в Астраханской области активно развивается судостроение и модернизируются заводы. По его словам, также предполагается поставка роботизированных сварочных аппаратов. "Дело не в технике, а в людях, которые должны этой техникой управлять. В этом смысле мы считаем, что для нас необходимо создание лабораторий по подготовке кадров по роботизированной сварке", - рассказал врио губернатора.

По его словам, в регионе уже созданы центры опережающей подготовки и переподготовки. "Для активного внедрения стандартов WorldSkills считаем целесообразным создание у нас центра по развитию промышленной компетенции. У нас в принципе условия для этого все есть. Хотели бы вас очень попросить оказать нам поддержку по созданию такого центра", - сказал Бабушкин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Hilcorp Alaska получит долю британской компании в Трансаляскинском нефтепроводе
Читать полностью