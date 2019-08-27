{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске

Hilcorp Alaska получит долю британской компании в Трансаляскинском нефтепроводе

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении BP.

Как следует из документа, Hilcorp Alaska, в частности, получит долю BP в Трансаляскинском нефтепроводе, а также ее геологоразведочное подразделение, работающее на территории этого штата.

Глава ВР Боб Дадли констатировал, что в последние десятилетия активы на Аляске имели большое значение для компании. "Однако мы осуществляем быструю трансформацию BP, сейчас у нас есть другие возможности в США и по всему миру, которые в большей степени соответствуют нашей долгосрочной стратегии и более выгодные с точки зрения наших капиталовложений", - отметил он.

Как планируется, сделка будет закрыта в 2020 году. Одобрение регуляторов на нее пока не было получено.

Согласно приведенным в заявлении данным, у BP около 1,6 тыс. сотрудников на Аляске. Активы компании в этом американском штате в текущем году, как ожидается, обеспечат нефтедобычу на уровне 74 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. ВР отмечает, что вложила в свой бизнес в США около $115 млрд с 2005 по 2018 годы.

Теги
СШАВеликобритания
Медведев проведет совещания о расходах бюджета на 2020 год в социальной сфере и АПК
В совещаниях, в частности, примут участие первый вице-премьер Антон Силуанов, заместители председателя правительства Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, помощник президента Андрей Белоусов
Читать полностью