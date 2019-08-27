BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении BP.

Как следует из документа, Hilcorp Alaska, в частности, получит долю BP в Трансаляскинском нефтепроводе, а также ее геологоразведочное подразделение, работающее на территории этого штата.

Глава ВР Боб Дадли констатировал, что в последние десятилетия активы на Аляске имели большое значение для компании. "Однако мы осуществляем быструю трансформацию BP, сейчас у нас есть другие возможности в США и по всему миру, которые в большей степени соответствуют нашей долгосрочной стратегии и более выгодные с точки зрения наших капиталовложений", - отметил он.

Как планируется, сделка будет закрыта в 2020 году. Одобрение регуляторов на нее пока не было получено.

Согласно приведенным в заявлении данным, у BP около 1,6 тыс. сотрудников на Аляске. Активы компании в этом американском штате в текущем году, как ожидается, обеспечат нефтедобычу на уровне 74 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. ВР отмечает, что вложила в свой бизнес в США около $115 млрд с 2005 по 2018 годы.