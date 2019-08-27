CNBC: Purdue Pharma проведет реструктуризацию из-за обвинений в опиоидном кризисе в США

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma предложила план реструктуризации для урегулирования исков, связанных с опиоидным кризисом. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с инициативой компании.

По их данным, с предложением урегулировать порядка 2 тыс. исков выступили представители и адвокаты Purdue Pharma во время конфиденциальной встречи, состоявшейся в минувший вторник, 20 августа, в Кливленде (штат Огайо). Иски, по данным CNBC, были поданы против компании властями американских городов, штатов и округов, некоторые из них объединены в более крупные дела.

Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США, жертвами которого стали за последние 20 лет не менее 400 тыс. человек. Помимо этого обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

План по реструктуризации компании предполагает передачу обвинителям лекарственных средств на общую сумму около $4 млрд, продажа которых властями городов и штатов принесет прибыль в размере еще $7-8 млрд. Сама же компания объявит себя банкротом по статье 11 закона о банкротстве, что предполагает сохранение за ней прав на дальнейшее ведение бизнеса в качестве некоммерческой организации. НКО, по данным источников телеканала, будет создана сроком на 10 лет

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.