Россия и США сохраняют интерес к созданию совместной группы "капитанов бизнеса"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия и Соединенные Штаты сохраняют интерес к идее создания совместной рабочей группы "капитанов бизнеса", сообщил ТАСС глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Тема создания рабочей группы "капитанов бизнеса" прозвучала в первый раз в Хельсинки, но без каких-либо деталей, без инфраструктуры, без предложений о том, кто чем занимается и кто кого куда приглашает. Потом произошел ряд других событий, которые отодвинули рассмотрение этого вопроса, вмешались некоторые политические события. Но тема по-прежнему существует. Насколько я понимаю, к ней есть интерес с обеих сторон - и с американской, и с российской", - сказал Родзянко.

По его мнению, Россия и США могут начать обсуждение вопроса создания рабочей группы "капитанов бизнеса" на площадках AmCham, РСПП, Консультативного совета по иностранным инвестициям или Американо-российского делового совета.

"В любом случае бизнес наших двух стран продолжает общаться, продолжает сотрудничать. Есть целый ряд площадок, которые помогают развитию диалога и торгово-экономическому сотрудничества между двумя странами, в том числе Американская торговая палата, Американо-российский деловой совет, РСПП, а также Консультативный совет по иностранным инвестициям, где общаются бизнес и власти. Думаю, что начало предметного обсуждения собственно создания рабочей группы "капитанов бизнеса" будет на основе одной или нескольких этих, уже работающих, платформ", - сказал Родзянко.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в июле заявил, что Россия и США намерены создать рабочую группу с участием "капитанов бизнеса", целью группы будет содействие развитию торговли и инвестиций между двумя странами.