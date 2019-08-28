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NYT: операторы Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту Gram

По данным газеты, это может произойти уже "в течение ближайших двух месяцев"

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Операторы мессенджера Telegram, позволяющего обмениваться сообщениями и медиафайлами различных форматов, планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram "в течение ближайших двух месяцев". Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The New York Times со ссылкой на три источника из числа инвесторов.

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По их данным, Telegram планирует сделать транзакции с использованием Gram доступными от 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера. Согласно публикации, величина амбиций операторов этого сервиса стала очевидна еще в начале 2018 года, когда им удалось привлечь инвестиции в размере $1,7 млрд со стороны представителей крупного капитала, включая венчурные фонды Кремниевой долины. В презентационных документах, с которым ознакомилась газета, уточняется, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткойн, и легче избегать мер государственного надзора. Управление новой криптовалютой предполагается осуществлять с помощью "децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram".

Источники газеты обращают внимание на то, что операторы мессенджера, в отличие от американской компании Facebook, публично объявившей в июне о планах выпустить в обращение криптовалюту Libra в 2020 году, не афишируют своих приготовлений и действуют скрытно.

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