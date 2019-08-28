Исследование: россияне стали чаще покупать билеты за границу заранее

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россияне этим летом стали чаще приобретать авиабилеты за границу заранее, а не спонтанно, чтобы сэкономить. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

В 2019 году россияне стали менее спонтанными: годом ранее за неделю и менее до поездки приобреталось 34% билетов за границу против 28% в этом году, свидетельствуют результаты исследования. При этом в промежутке от полугода до двух месяцев до поездки в этом году билеты купили 41% путешественников против 35% годом ранее.

Это повлияло на размер среднего чека на авиабилеты. Средняя стоимость поездки в некоторые страны снизилась: например, средний чек на билеты в Чехию сократился на 5%, во Францию - на 10%. На других популярных направлениях отмечен рост покупательской способности. При этом средний чек на полеты в Грецию вырос совсем незначительно (на 2%), а наибольший рост отмечается на таких направлениях, как Грузия (+30%), Болгария (+25%) и Армения (+24%).

"По нашим наблюдениям, тенденция увеличения доли раннего бронирования повлияла и на другие популярные направления для путешествий, но рост цен на билеты туда часто перекрывает изменения. Сильное увеличение среднего чека в Грузию, очевидно, вызвано запретом на прямые полеты из России. Теперь путешественники вынуждены лететь туда с пересадками через соседние страны, а это дороже. Рост среднего чека при покупках авиабилетов в Армению также можно связать с этим: многие россияне выбрали эту страну в качестве альтернативы отдыху в Грузии", - отметил директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, слова которого приводит пресс-служба.