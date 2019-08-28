СМИ: Virgin Australia сократит 750 рабочих мест и закроет часть офисов

СИДНЕЙ, 28 августа. /ТАСС/. Одна из ведущих австралийских авиакомпаний Virgin Australia сообщила о своих планах сократить 750 рабочих мест и закрыть часть офисов. Об этом в среду сообщает издание Australian Financial Review.

По его данным, главная цель предстоящих сокращений - уменьшение убытков компании, которые по итогам 2018-2019 финансового года составили 349 млн австралийских долларов ($235,6 млн). Генеральный директор авиакомпании Пол Скурра, объяснил снижение прибыли ухудшением условий торговли во второй половине финансового года в сочетании с ростом цен на топливо и ростом операционных расходов. "Мы работаем в сложном экономическом климате с высоким уровнем стоимости топлива, низким австралийским долларом и слабыми условиями торговли", - пояснил Скурра.

Ожидается, что сокращение будет полностью завершено до 30 июня 2021 года, оно коснется главным образом бэк-офиса компании и позволит экономить до 75 млн австралийских долларов в год ($50,6 млн).