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В Приамурье от паводка погиб урожай сельхозкультур на площади 255 тыс. га

В регионе возможны трудности с заготовкой кормов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Урожай на площади 255 тыс. гектаров сельхозугодий погиб в Амурской области из-за паводка. Кроме того, в регионе отмечаются низкие темпы заготовки кормов, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В результате ЧС в Приамурье погиб урожай сельскохозяйственных культур на площади 255 тыс. гектаров", - говорится в сообщении. Как уточняется, помимо утраты урожая, возможны трудности с заготовкой кормов, поэтому аграриям рекомендовано сосредоточить силы для работы в этом направлении.

"Согласно расчетам Минсельхоза области, в 2019 году требуется заготовить более 321 тыс. тонн грубых кормов. Силоса необходимо более 91 тыс. тонн и 99 тыс. тонн концентрированных кормов. Для заготовки сена и сенажа хозяйствами используется более 19 тыс. га площадей, где произрастают однолетние травы, 150 тыс. га естественных сенокосов и 40,0 тыс. га многолетних трав. Силос планируется заготавливать с 6,2 тыс. га посевов кукурузы", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, на 26 августа в области заготовлено более 108 тыс. тонн грубых кормов, или 34% от запланированного объема, что ниже уровня 2018 года на 49 тыс. тонн. Низкие темпы заготовки кормов объясняются неблагоприятными погодными условиями, сложившимися в период с июня по август, когда выпало 150-206% от нормы осадков. По области остаются невыкошенными более 100 тыс. га естественных сенокосов.

Губернатор Василий Орлов поручил Минсельхозу региона представить доклад по заготовке кормов через две недели. В случае если ситуация с кормами кардинально не изменится, областное Министерство сельского хозяйства будет прорабатывать вариант поставок кормов из других субъектов РФ.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, повреждены 13 мостов и 82 других сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км.

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