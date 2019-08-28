Забайкалье дополнительно получило 105 млн рублей дальневосточной субсидии

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Забайкальский край дополнительно получил 105 млн рублей дальневосточной субсидии, средства пойдут на социальные проекты. Об этом сообщил в среду на своей странице в Facebook и.о. первого вице-премьера региона Марат Мирхайдаров.

"[Состоялась] подкомиссия у [вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе] Юрия Петровича Трутнева, на которой мы представили ряд мероприятий на 105 млн рублей, и нам их одобрили. Эти 105 млн рублей - внеочередные. Так получилось, что нам выделяли средства на этот год - на ремонт, на строительство, на покупку техники, и образовалась экономия, которую предполагалось вернуть федерации. Мы опросили глав муниципалитетов о том, что необходимо сейчас сделать, составили список, представили его в Минвостокразвития РФ, и на подкомиссии у Юрия Петровича нам это утвердили", - сказал Мирхайдаров.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что речь идет о средствах дальневосточной субсидии, полученной регионом после вхождения в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). На сэкономленные средства планируется дополнительно купить четыре автомобиля скорой помощи, два уличных тренажерных комплекса, благоустроить пять общественных территории, приобрести медицинское оборудования и модульную конструкцию библиотеки в селе Шишкино Читинского района.

"Новые мероприятия - это капитальные ремонты краевой больницы №4 в городе Краснокаменск, школ в Шелопугинском и Тунгокоченском районах, малетинской специальной (коррекционной) школы-интерната, центра специального образования "Открытый мир", - добавили в пресс-службе.

Первоначально правительство Забайкалья планирует в 2019-2021 годах осуществить свыше 70 мероприятий по развитию здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также по ремонту дорог и благоустройству Читы за счет 9,4 млрд рублей, которые регион получит по дальневосточной субсидии. В 2019 году региональные власти должны освоить 3,4 млрд рублей из общей суммы, в 2020 году - 3 млрд рублей и в 2021 году - 2,96 млрд рублей.

План социального развития центров экономического роста будет впервые реализован в Забайкальском крае. Для региона это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года.