Крым планирует работу с Сирией в сфере судоремонта и промышленности

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудничество в сфере судоремонта, промышленности, переработки сельхозпродукции и грузового морского сообщения возможно в рамках соглашения, которое планируют заключить на 61-й Дамасской международной выставке власти Республики Крым и Сирийской Арабской Республики. Экспозиция пройдет с 28 августа по 6 сентября в Дамаске, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров республики - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Все сферы, связанные с промышленностью, транспортом, сельскохозяйственной продукцией, взаимные поставки и другие", - сказал Мурадов о том, в каком направлении планируется работа в рамках соглашения, отметив, что власти Крыма и Сирии уже неоднократно заявляли о намерении сотрудничать и поддерживают рабочие контакты.

Он добавил, что также стоит вопрос о восстановлении Сирии после войны, и у крымских компаний есть возможность реализовать проекты в этой отрасли. "Крупные российские корпорации идут в Сирию не все, потому что это санкционная страна. А нашим компаниям бояться нечего - мы тоже в таком же положении, под санкциями", - отметил Мурадов.

По его данным, также у сирийской стороны вызывает интерес сотрудничество с судоремонтными и судостроительными заводами полуострова. "На верфях Крыма возможно строительство гражданских судов для Сирии. Есть заинтересованность, но конкретные какие-то контракты, договоренности на сегодняшний день еще не обозначены", - пояснил Мурадов.

Он добавил, что Крым благодаря Сирии может реализовать проекты по импорту товаров в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Республика может поставлять строительные материалы, материалы, необходимые для железных дорог Сирии, сварочного оборудования, электромеханического оборудования, судоремонта и других отраслей.

На Ялтинском международном экономическом форуме, который проходил 17-20 апреля, Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, в котором говорилось о планах по созданию совместного торгового дома и совместной судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова. Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве 6 августа одобрило правительство РФ.

Первые поставки фруктов из Сирии

Мурадов также сообщил, что первые поставки апельсинов и черешни из Сирии в Крым состоялись, но для постоянного импорта сирийских субтропических фруктов, овощей и ягод нужно наладить стабильную систему перевозок.

"Речь идет не только о поставках в Крым, речь идет об импорте для российского рынка. Сирия может поставлять те субтропические фрукты, которые у нас не производятся - апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, памело, орехи, ранние овощи и другое. Первые такие товары уже поступали на крымский, российский рынок - апельсины и ранняя черешня", - сказал он.

Мурадов уточнил, что Сирия производит достаточно таких продуктов, чтобы организовать их импорт в РФ, но необходимо наладить систему транспортировки товаров.

Ранее сообщалось, что власти Республики Крым и Сирийской Арабской Республики в ходе 61-й Дамасской международной выставки планируют подписать соглашение, которое подразумевает, в числе прочего и возможность организации грузового сообщения.