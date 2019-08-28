Конкурс на строительство терминала аэропорта Благовещенска пройдет до конца года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Конкурс на строительство международного терминала аэропорта Благовещенска будет объявлен до конца текущего года, сообщается в среду на региональном инвестиционном портале. Вопрос реконструкции терминала рассмотрели на заседании комиссии по приоритетным проектам под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова.

Проблема реконструкции пункта пропуска аэропорта Благовещенска стоит на протяжении последних лет. За это время здесь значительно выросли объемы авиаперевозок, а пассажиропоток увеличился в 10 раз. При этом международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час.

"До конца года среди инвесторов проведут конкурс на строительство международного терминала аэропорта Благовещенска. В ближайшие два месяца объявят конкурс среди инвесторов на право заключения концессионного соглашения", - говорится в сообщении.

Как уточняется, по итогам конкурса уже в следующем году победивший инвестор сможет приступить к реконструкции и эксплуатации аэропорта. Ожидается, что строительство международного терминала позволит разделить потоки вылетающих и прилетевших пассажиров, сократить время их обслуживания и подготовки к вылету, а также создать комфортные условия пребывания пассажиров.

"По нашим условиям инвестор должен вложить в реконструкцию международного терминала не менее 3 млрд рублей. Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными концессионерами, которые готовы провести реконструкцию зала внутренних авиалиний и построить грузовой и международный терминал, включая пункт пропуска и парковку", - приводятся в сообщении слова директора Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павла Пузанова.

Отмечается, что подобные концессии уже широко применяется для модернизации аэропортов в других регионах страны. С помощью инвесторов провели реконструкцию аэропортов Пулково, Шереметьево и Нового Уренгоя. После окончания действия концессионного соглашения аэропорт остается в собственности Приамурья. Но к тому времени инвестор поможет привлечь новые авиакомпании и маршруты, проведет реконструкцию терминала.