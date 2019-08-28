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РЖД протестировали первый электропоезд "Ласточка" с системой беспилотного вождения

Во время тестового пробега электропоезд автоматически остановился перед манекеном, который специально поставили на пути, чтобы показать, как "Ласточка" справляется с внештатными ситуациями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. РЖД впервые продемонстрировали беспилотный скоростной электропоезд "Ласточка" в движении на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке. 

Во время тестового пробега "Ласточка" автоматически остановилась перед манекеном, который специально поставили на пути, чтобы показать, как электропоезд справляется с внештатными ситуациями.

В конце июня завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании Siemens) передал РЖД первую "Ласточку" с системой "машинного зрения", которая позволяет вести составы по заранее заданному графику и прибывать на станцию к определенному времени.

Система "машинного зрения" - один из шагов на пути к внедрению беспилотных технологий вождения скоростных электропоездов.

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