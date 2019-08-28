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Колебания курса рубля
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Курс доллара снизился до 66,35 рубля

Курс евро опустился до 73,61 рубля

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 копеек и составил 66,35 рубля.

Курс евро опустился на 8 копеек, до 73,61 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Торги на Московской бирже открылись сегодня разнонаправленным движением котировок. Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,11% и составил 2656,42 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,18%, до 1260,92 пункта.

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