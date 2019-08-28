Беспилотные "Ласточки" могут выйти на Московское центральное кольцо в 2021 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Беспилотные электропоезда "Ласточка" могут начать курсировать по Московскому центральному кольцу (МЦК) уже в 2021 году, сообщил журналистам генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров после тестового пробега беспилотного поезда.

"Окончательный шаг мы планируем сделать в 2021 году, и прежде всего такие поезда выйдут здесь, в Московском регионе на МЦК, поскольку... это обеспечит повышенный уровень безопасности и надежности", - сказал он, говоря об этапах внедрения технологии беспилотного движения поездов.

По словам главы РЖД, в течение 2020 года холдинг в первую очередь будет заниматься доработкой нормативной базы.

Сегодня РЖД на экспериментальном кольце ВНИИЖТ в Щербинке впервые продемонстрировали беспилотный скоростной электропоезд "Ласточка" в движении.