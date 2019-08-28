"Лента" откроет представительство в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Совет директоров "Ленты" решил открыть представительство компании в России (управляющая компания зарегистрирована на Британских Виргинских Островах) с целью продвижения интересов компании в стране. Об этом говорится в сообщении "Ленты". В результате Россия станет местом управления компании.

"Представительство будет открыто в Санкт-Петербурге в октябре 2019 года. Финансовый директор "Ленты" Руд Педерсен будет назначен главой представительства", - отметила компания.

Соответствующее заявление будет подано в российские налоговые органы для регистрации компании в качестве налогового резидента страны.

Как пояснила компания, данное решение направлено на рационализацию корпоративной структуры группы и более оптимальное распределение капитала, а также улучшение стандартов корпоративного управления, отражающих недавние изменения в составе структуры акционеров "Ленты".

"Компания рассматривает дальнейшие шаги по оптимизации холдинговой структуры группы, соответствующее заявление будет сделано в случае необходимости. "Лента" не ожидает никаких последствий для держателей ГДР и влияния на финансовые результаты", - указывается в сообщении ретейлера.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 129 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.