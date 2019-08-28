Новикомбанк профинансирует производство авиалайнера МС-21

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Новикомбанк предоставит корпорации "Иркут" финансирование в размере 10 млрд рублей, которые, помимо прочего, будут направлены на разворачивание производства самолетов МС-21. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"В рамках МАКС-2019 Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", подписал соглашение с корпорацией "Иркут" об организации финансирования на общую сумму 10 млрд рублей. Средства предназначены для реализации перспективных проектов корпорации, включая финансирование сертификации и разворачивания серийного производства российского авиалайнера нового поколения МС-21-300", - говорится в пресс-релизе.

Как отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева, поддержка передовой промышленности России является главным приоритетом банка, а разработка самолета МС-21-300 даст мощный импульс развитию всего отечественного авиастроения.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест). В конце мая 2017 года лайнер совершил первый полет.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. Сейчас три самолета проходят летные испытания, еще четыре - стендовые. Одним из основным эксплуатантов лайнера станет авиакомпания "Аэрофлот" - перевозчик уже подписал твердый контракт на поставку 50 таких самолетов, в проработке контракт еще на 35.