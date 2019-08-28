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Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК

Монеты являются законным средством наличного платежа на территории России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова. Монета номиналом три рубля изготовлена из серебра, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

"На оборотной стороне монеты расположен логотип ВГИК на фоне рельефного изображения кинопленки; внизу имеются надписи: "100 лет", "ВГИК им. С.А. Герасимова", - говорится в сообщении. Тираж монеты - 3 тыс. штук.

В Банке России напомнили, что данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.

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