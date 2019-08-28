На полях саммита Россия - Африка в Сочи пройдет экономический форум

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Развитие взаимодействия между предпринимателями России и стран Африки, сотрудничество в области цифровизации, атомных технологиях, гуманитарной и социальной сферах будут обсуждаться в ходе экономического форума, который пройдет на полях саммита Россия - Африка 23-24 октября в Сочи. Об этом говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

"23-24 октября 2019 года в Сочи, на полях саммита Россия - Африка, пройдет первый экономический форум Россия - Африка. Главная тема форума - "Россия - Африка: раскрывая потенциал сотрудничества" - ляжет в основу пленарной сессии", - сообщил "Росконгресс".

Планируется, что ключевые направления сотрудничества будут обсуждаться в рамках трех тематических треков: "Развивая экономические связи", "Создавая совместные проекты" и "Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере".

"Сложно переоценить важность развития сотрудничества России и стран Африки: это не только перспективный рынок сбыта, но и стратегически важный партнер в вопросах научно-технического сотрудничества, развития нефтегазовых проектов, агропромышленного комплекса и российской промышленной зоны. Программа форума Россия - Африка охватывает весь комплекс актуальных вопросов сотрудничества и точек роста. Уверен, что форум станет представительной и авторитетной площадкой и ознаменует начало нового этапа российско-африканского сотрудничества", - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета по подготовке и проведению в РФ в 2019 году саммита Россия - Африка и других мероприятий в формате Россия - Африка Антон Кобяков.

По информации "Росконгресса", деловые сессии форума будут посвящены возможностям для ведения бизнеса в Африке, рискам в сфере безопасности, перспективам экономического развития, цифровой трансформации, сотрудничеству в области атомных технологий и улучшению качества жизни на континенте.

"Также участники обсудят совместные проекты в нефтегазовой отрасли и транспортной инфраструктуре и взаимодействие российских и африканских банков. Одной из центральных тем станет Российская промышленная зона, которая будет действовать в экономической зоне Суэцкого канала Египта. Отдельным блоком будет представлена молодежная программа", - говорится в сообщении.

В дискуссиях деловой программы форума Россия - Африка примут участие свыше 3 тыс. представителей африканского бизнеса, а также главы российских компаний и ведущие эксперты международного уровня.

"Запланировано подписание большого количества соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Форум позволит раскрыть потенциал текущей экономической повестки и будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканским континентом", - отметил Росконгресс.

Архитектура форума опубликована на официальном сайте этого мероприятия.