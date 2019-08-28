Forbes опубликовал список богатейших российских семей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes , следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Отмечается, что Гуцериевы сохранили лидерство в рейтинге, несмотря на то, что их состояние сократилось на $320 млн - до 5,65 млрд. Год назад капитал семьи оценивался в $5,97 млрд.

На второе место издание поставил семью Ротенбергов ("Стройгазмонтаж") с состоянием $5,18 млрд. Также в первую пятерку вошли Шаймиевы, владеющие долями группы ТАИФ (состояние оценено в $2,8 млрд), Гапонцевы (производитель промышленных лазеров IPG Photonics, $2 млрд) и Евтушенковы (АФК "Система") с $1,94 млрд. Издание также впервые включило в десятку представителей агропромышленного комплексы. Это семьи Линников ("Мираторг") с 1,6 млрд и Михайловых ("Черкизово") с 1,16 млрд.

По оценкам Forbes, совокупное состояние богатейших семей России увеличилось за год на $300 млн, до 25,3 млрд.

Список составлен на основе стоимости принадлежащих семье активов (недвижимость, акции компании, земельные участки). Цена компаний и возраст участников списка зафиксированы по состоянию на 26 июля 2019 года. В него вошли семьи, заработавшие основную часть капитала только частным образом. Нижняя планка рейтинга - $1,16 млрд.