Петербург планирует по итогам года выйти на докризисный уровень внешнеторгового оборота

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга по итогам 2019 года может выйти на докризисный уровень и достичь показателя в $50 млрд. Об этом сообщил в среду на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

"Внешнеторговый оборот демонстрирует положительную динамику и по итогам января - июня составляет $24 млрд с увеличением на 3,3%. Если положительная динамика изменения внешнеторгового оборота продолжится и во второй половине текущего года на таком же уровне, как и в первом полугодии, к чему есть все предпосылки, то по итогам 2019 года город выйдет на докризисный уровень 2014 года и превысит показатель $50 млрд", - сообщил Москаленко.

Он отметил, что сложилось положительное сальдо внешнеторгового баланса. "Объем экспорта порядка $12 млрд - рост на 9,5%. Традиционно значительный вклад в динамику экспорта вносят поставки топливно-энергетических ресурсов - их рост за отчетный период составил 15%. Объем импортных операций за первую половину года составил порядка $11 млрд, что на 3% меньше, чем за тот же период 2018 года, но это политика импортозамещения", - пояснил Москаленко.

Основными направлениями экспорта в первом полугодии 2019 года были США, Германия, Белоруссия и Нидерланды. Лидерами по импорту в Санкт-Петербург стали Финляндия, Корея, Япония, Китай и Германия. Москаленко также озвучил прогноз, согласно которому в 2022 году внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга превысит $57 млрд.