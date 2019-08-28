Производство аквакультуры за первое полугодие выросло на 70,6%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объем производства аквакультуры в России за первое полугодие 2019 года вырос на 70,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 128,1 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

По данным министерства, также за этот период выращено более 15 тыс. т рыбопосадочного материала.

Из общего объема продукции аквакультуры около 33,7% произведено в Южном федеральном округе, 27,3% - в Северо-Западном федеральном округе, 21,6% - в Дальневосточном федеральном округе.

Значительный прирост производства продукции товарного рыбоводства обеспечили Приморский край (рост на 20,1 тыс. т по сравнению с прошлым годом), Мурманская область (рост на 13,1 тыс. т) и Астраханская область (рост на 11,2 тыс. т).

В Минсельхозе отметили, что большую часть продукции составляют лососевые - 37,9 тыс. т, в том числе форель прудовая и ручьевая - 18,2 тыс. т. Производство карпа составило 26,5 тыс. т, толстолобика - 21,5 тыс. т, гребешков - 10,1 тыс. т, ламинарии - 9,8 тыс. т, амура - 5,5 тыс. т.

Общий объем производства рыбы составил 99 тыс. т, беспозвоночных - 19,3 тыс. т, ламинарии - 9,8 тыс. т. При этом 37,7% продукции произведено на предприятиях марикультуры, 31,2% - в прудовых, 14,2% - в садковых, 12,6% - в озерно-товарных хозяйствах.