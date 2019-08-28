МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. РЖД планируют представить разработки в области квантовых технологий к 2021 году. Об этом во время пленарной сессии железнодорожного салона PRO//Движение.ЭКСПО сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

"Мы сейчас формируем программу, до конца года мы должны подготовить дорожную карту, которая будет показывать, что мы должны сделать до 2024 года, и могу сказать, что ряд направлений уже находится в лабораторных исследованиях. Мы планируем уже конкретные результаты и к 2021, и к 2024 году", - сказал он.

По словам Белозерова, для железной дороги квантовые технологии могут стать прорывными.

"Что сейчас уже является для нас самой большой проблемой, это прежде всего кибербезопасность, на всех площадках мы об этом говорим. Ищем механизмы, пока придумали программные продукты, но мы считаем, что это традиционный подход. И мы сейчас уже в рамках развития квантовых технологий считаем, что заглянули дальше. Здесь не алгоритм, а использование физических свойств, которые могут создать абсолютно новый продукт, который так необходим железным дорогам. Это скорость передачи данных, это уникальность этих данных, это защищенность этих данных", - заключил он.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что холдинг создал отдельный департамент квантовых коммуникаций.

В июле правительство заключило соглашения о намерениях со Сбербанком по направлению "Искусственный интеллект", с РЖД - по направлению "Квантовые коммуникации", с Росатомом - по направлениям "Квантовые вычисления" и "Технологии создания новых материалов и веществ", с Ростехом - по направлениям "Квантовые сенсоры", "Технологии распределенного реестра", "Новые поколения узкополосной беспроводной связи для "Интернета вещей" и связи ближнего и среднего радиуса действия", с Ростехом и Ростелеком - по направлению "Беспроводная связь нового поколения".