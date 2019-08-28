Олег Белозеров обсудил с министром развития Испании вопросы сотрудничества в ж/д сфере

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудил с министром развития Испании Хосе Луис Абалосом направления сотрудничества в железнодорожной сфере, следует из сообщения РЖД.

Одним из наиболее приоритетных направлений взаимодействия сторон назвали наращивание транзита между Испанией и Китаем.

В настоящее время совместно с испанскими партнерами реализуются контейнерные сервисы на маршруте Иу (КНР) - Мадрид, который открыт с 2014 года транзитом через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию и Францию. Это самый протяженный маршрут, по которому ходят контейнерные поезда (10 тыс. км), и один из маршрутов, существующих в рамках проекта "Новый шелковый путь". В первом полугодии 2019 года из Иу в Мадрид 39 контейнерными поездами было перевезено более 3,6 тыс. TEU.

В ходе встречи стороны обсуждали железнодорожные грузоперевозки и затронули вопросы взаимодействия в области пассажирских перевозок, управления вокзальными комплексами, развития транспортно-пересадочных узлов и безопасности. Также перспективным направлением сотрудничества было названо взаимодействие на инфраструктурных рынках третьих стран.