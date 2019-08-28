Доходы бюджета Москвы от акцизов на алкоголь и нефтепродукты увеличились за полгода на 58%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Доходы бюджета Москвы от акцизов на алкоголь и нефтепродукты в первом полугодии 2019 года достигли 20 млрд рублей, они выросли на 58% к аналогичному периоду прошлого года. Причиной такого роста, в частности, стало изменение схемы распределения доходов от акцизов на алкоголь между регионами, сообщил ТАСС заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Поступления в бюджет Москвы акцизов в первом полугодии 2019 года выросли на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 20 млрд рублей", - сказал Ефимов.

Как пояснил ТАСС глава столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов, главной причиной роста стало изменение порядка распределения доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% между бюджетами. "Поступления акцизов на алкоголь выросли в 2,9 раза - до 8,6 млрд рублей", - сообщил он.

Тихонов отметил, что с 2019 года Бюджетным кодексом России установлены новые нормативы распределения поступлений от акцизов на алкоголь: 20% теперь направляются в федеральный бюджет, а 80% распределяются между бюджетами всех регионов. Ранее пропорция составляла 50/50. Между бюджетами регионов 62,5% доходов от акцизов на крепкий алкоголь (от 9%) распределяются пропорционально доле продаж крепкого алкоголя в регионе. Оставшиеся 37,5% поступают в бюджеты регионов по установленным нормативам.

Глава департамента экономической политики и развития уточнил, что за первое полугодие 2019 года доходы от акцизов на горюче-смазочные материалы увеличились на 17,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 11,4 млрд рублей. "Рост обусловлен увеличением ставок и нормативов зачисления в региональные бюджеты от акцизов на дизельное топливо и автомобильный бензин", - отметила глава департамента.