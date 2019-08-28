Консорциум немецких компаний и РЖД готовы сотрудничать по проекту ВСМ Москва - Петербург

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) и консорциум "Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России", куда входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие, подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписи под документом поставили генеральный директор РЖД Олег Белозеров и главный исполнительный директор "Сименс Мобильность" ГмбХ Сабрина Суссон.

"Стороны выражают согласие развивать всестороннее сотрудничество в области проектирования и консультирования, производства и поставки оборудования, инвестирования и финансирования при реализации ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении РЖД.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД могут приступить к проектированию уже осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.

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