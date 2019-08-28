"Синара" может поставить РЖД 23 газотурбинных локомотива

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские железные дороги и "Синара - Транспортные Машины" (АО "СТМ") подписали протокол о намерениях, согласно которому компания может поставить РЖД 23 газотурбинных локомотива в период с 2021 по 2025 год. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Согласно протоколу о намерениях, ОАО "РЖД" и АО "СТМ" планируют заключить отдельный договор на поставку в 2021 - 2025 годах двадцати трех газотурбовозов", - отмечается в пресс-релизе. Сумма возможной сделки не раскрывается.

Предполагается, что локомотивы будут эксплуатироваться на полигоне Свердловской железной дороги. Потребность в магистральных газомоторных локомотивах существует и на полигонах Северного широтного хода, и на Байкало-Амурской магистрали, добавили в РЖД.

В перспективе стороны планируют рассмотреть возможность расширения сотрудничества в части маневровых газомоторных локомотивов.

Локомотивы с газотурбинным двигателем внутреннего сгорания предназначены для работы с поездами массой более 8 тыс. т на грузонапряженных, неэлектрифицированных участках сети, пролегающих в районах, где имеются месторождения или крупные сети транспортировки природного газа. Основным преимуществом газотурбовозов относительно других типов локомотивов является возможность развивать значительную мощность при сравнительно небольших размерах и массе.