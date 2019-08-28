ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Японские автоконцерны Toyota и Suzuki заключили соглашение о партнерстве с целью развития сотрудничества в различных технологических областях, включая производство электромобилей. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении компаний.

Согласно условиям партнерства, Toyota приобретет около 5% акций Suzuki на общую сумму 96 млрд иен ($907 млн), а Suzuki купит бумаги Toyota на 48 млрд иен ($453 млн).

Компании начали сотрудничать с конца 2016 года в таких областях, как автомобильная безопасность, информационные технологии и производство двигателей, наносящих минимальный вред окружающей среде. Также взаимодействие концернов проявляется и в сфере логистики. К примеру, они совместными усилиями осуществляют поставки своих машин в Индию.

Toyota долгое время уделяла большое внимание развитию технологий гибридных двигателей, заняв лидирующую позицию на мировом рынке по продажам оснащенных ими автомобилей. Однако на фоне всеобщего интереса к электромобилям в корпорации сочли необходимым укрепить свои позиции и в этом перспективном сегменте.

Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде. Кроме того, к настоящему времени Toyota также заключила договор с двумя другими японскими компаниями - Subaru и Mazda - с целью совместного производства электромобилей.