ФАС не поддерживает предложения Минпромторга по квотам производителей из РФ в госзаказе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не поддерживает предложения Минпромторга по введению квот для российских производителей в госзаказе.

Как ранее сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на разработанный министерством проект постановления правительства, российские производители, включая организации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающие гражданскую продукцию, в 2020 году могут получить в госзаказе 30-процентную долю, а в 2021 году - 50-процентную.

"ФАС не поддерживает предложения, разработанные Минпромторгом России. Введение квотирования, обязывающего заказчика осуществлять определенный объем закупок исключительно у предприятий ОПК, - не что иное, как разделение отечественных предприятий на российские и более российские, что как минимум странно", - заявил ТАСС заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.

"Предоставляя преференции отечественной продукции по отношению к иностранной, мы поддерживаем российских производителей. Но когда мы вводим искусственные ограничения, то в этом случае наносится ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. Не говоря уже о рисках качества исполнения контрактов, качества поставляемой продукции и достаточного обеспечения потребностей заказчиков. Предложения, разработанные министерством, в текущей редакции могут существенно усложнить систему закупок в стране", - считает замглавы конкурентного ведомства.

В проекте постановления, разработанном Минпромторгом, предлагается обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 году и 50% в 2021 году, в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК. Также предлагается проводить торги только для российских производителей, а если они будут признаны несостоявшимися, - организовывать повторные уже для всех, сообщала газета "Ведомости".

По данным издания, Минпромторг направил проект для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу.