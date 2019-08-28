Динамика розничных цен на бензин в России с начала 2019 года остается в пределах инфляции

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Динамика розничных цен на бензин в России с начала текущего года оставалась в пределах инфляции, осенние ремонты НПЗ не приведут к резким скачкам цен на бирже или в рознице, заявил журналистам начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Дмитрий Махонин по итогам топливного совещания в Оренбурге.

"Цена с начала года менялась темпами ниже инфляции", - сказал он. "Мы вошли в период ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, это будет давить в определенной степени на цену, но мы не ждем каких-то резких скачков ни на бирже, ни во внебиржевом сегменте", - отметил Махонин.

По данным Росстата, с начала года розничные цены на топливо в России выросли на 1,6%, тогда как цены производителей упали на 5,6%.

Инфляция в России на 19 августа составила около 4,3% в годовом выражении, с начала года инфляция набрала 2,5%, сообщал Росстат.