Ингушетия досрочно завершила проект ремонта дороги по нацпроекту

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Ингушетия досрочно завершила ремонт почти 10 км автодорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ "Ингушавтодор".

"ГУ "Ингушавтодор" с опережением графика выполнило 100% запланированного объема работ в рамках первого года реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подрядчики привели в нормативное состояние участки автомобильных дорог общей протяженностью 9,95 км. В рамках реконструкции проведены работы по уширению проезжей части автодорог "Подъезд-1 к городу Магас" 0,85 км, "Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек" 3-6 км, "Назрань-Грозный" 0-5 км, "Экажево-Али-юрт" 0-2 км с переводом указанных дорог в более высокую техническую категорию", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по капитальному ремонту участка автодороги "Назрань-Малгобек-Н. Курп-Терек" подрядчиками выполнены работы по техническому оснащению и обустройству автодороги. На реализацию нацпроекта в республике в 2019-2024 годах предусмотрено 1 млрд 765 млн 335,7 тыс. рублей.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, 83 субъектов РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) доля дорог регионального значения в нормативном состоянии должна вырасти с 43,1% до 50,9%, вдвое (до 85%) планируется увеличить протяженность дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.