Авиакомпания "Азимут" и ГТЛК подписали твердый контракт на поставку двух SSJ-100

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подписали твердый контракт на поставку двух самолетов Sukhoi SuperJet - 100 в рамках авиасалона МАКС-2019. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе лизинговой компании, поставки намечены на октябрь и декабрь 2019 года.

"Государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания "Азимут" подписали два договора по операционной аренде судов SSJ-100 сроком аренды на 12 лет", - сообщили в ГТЛК, уточнив, что документы подписали генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и генеральный директор АО "Авиакомпания Азимут" Павел Екжанов.

Таким образом, к концу 2019 года у "Азимута" в эксплуатации будет 11 самолетов SSJ-100. В настоящее время "Азимут" использует только самолеты этой модели. Ранее авиакомпания сообщала, что к 2022 году планирует расширить авиапарк до 16 самолетов SSJ-100.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета.