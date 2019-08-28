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Ространснадзор лицензирует ж/д перевозчиков через портал госуслуг

Все государственные услуги ведомства в сфере железнодорожного транспорта станут доступны для оформления онлайн с 16 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ространснадзор с 16 сентября начнет предоставлять услугу по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере железнодорожного транспорта через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Соискатели смогут получить лицензии на перевозки пассажиров и опасных грузов. Кроме того, с помощью портала можно будет оформить лицензию на погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами на железной дороге.

Таким образом, для оформления онлайн станут доступны все государственные услуги ведомства в сфере железнодорожного транспорта.

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