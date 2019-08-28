Лавров: российское импортозамещение сделало отечественную продукцию известной в мире

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская политика импортозамещения сработала не только на внутреннем рынке, но и сделала продукцию хорошо известной в других странах. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром, отвечая на вопрос индийской прессы о возможных планах РФ популяризировать свою продукцию, в частности, сыр, мед и травы.

"Вы знаете, мы не нуждаемся в том, чтобы специально популяризировать нашу продукцию в Индии, потому что индийские партнеры очень хорошо знают российский рынок", - сказал он.

Министр поблагодарил журналиста за то, что среди привлекательных российских товаров она выделила сыр. "Спасибо, что упомянули сыр среди достижений российского сельского хозяйства. Это говорит о том, что политика импортозамещения не только работает в России, но уже и получила признание в мире, по крайней мере в крупнейшей демократии современного мира", - отметил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о том, что российско-индийские контакты в сфере торговли и экономики по линии соответствующих министерств, ведомств, а также частных и государственных компаний динамично развиваются. "Рынок друг друга очень хорошо изучен. О наших возможностях в тех или иных областях, не только в сыроварении и производстве меда, но и высокотехнологичных областях, индийские партнеры очень хорошо информированы. Более того, уже не один год в Индии реализуется целый ряд проектов по использованию российских технологий, в том числе и в гражданской, и в военно-технической областях", - пояснил он.

Кроме того, по словам министра, Россия в полной мере учитывает программу "Делай в Индии", выдвинутую премьер-министром страны Нарендрой Моди. "Мы с удовольствием прорабатываем конкретные проекты, и, я думаю, саммит во Владивостоке на полях Восточного экономического форума принесет дополнительные, конкретные результаты", - заключил Лавров.