ФАС проверит логистические издержки компаний при поставках бензина в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует логистические издержки компаний, поставляющих бензин на розничный рынок Оренбургской области, где цена на топливо выше, чем в других регионах Приволжского федерального округа. Об этом в среду журналистам сообщил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Дмитрий Махонин.

"Цена на бензин в Оренбургской области отличается по сравнению с другими регионами, она выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Объясняется это компаниями логистическими издержками, потому что завозится топливо с уфимской и самарской групп нефтеперерабатывающих заводов. Для себя мы решили проверить все исходные данные, сравнить логистические издержки с разницей в цене", - сказал Махонин по итогам совещания в Оренбурге, посвященного моторному топливу.

По его словам, средняя стоимость литра бензина марки АИ-95 в России, по данным на 19 августа, составила 45,5 рубля. В Оренбургской стоимости в этот день бензин, согласно сведениям региональной службы статистики, стоил 46,07 рубля за литр. При этом в конце июля в Приволжском федеральном округе в целом за литр АИ-95 приходилось платить в среднем 45,05 рубля.

Второй ключевой задачей по снижению цен на бензин в Оренбургской области представитель ФАС России назвал использование мощностей местных производств, в частности Орского нефтеперерабатывающего завода. Сегодня большая часть продукции этого предприятия вывозится на экспорт, так как не востребована на внутреннем рынке.

"Наша задача - чтобы внутренний рынок был просто "залит". Когда есть баланс спроса и предложения и когда предложение превалирует над спросом, тогда это давит на цены. Наша задача - вывести местные сети АЗС на прямой договор, либо через биржевую площадку чтобы они приобретали местный продукт. Это с нашей точки зрения может решить проблему логистики и наполняемости рынка", - считает Махонин.

И.о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по финансово-экономической политике Наталья Левинсон рассказала, что розничным заправочными сетями предложили способы взаимодействия с предприятием "Орскнефтеоргсинтез". "Мы показали, как мелкому бизнесу покупать на бирже продукцию Орского или Уфимского НПЗ, что тоже влияет на снижение оптовой цены", - сообщила она, уточнив, что в последние годы предприятие в Оренбургской области значительно улучшило качество топлива, вложив в модернизацию производства в Орске около 60 млрд рублей.