Правительство рассмотрит проект нового федерального бюджета 19 сентября

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство РФ рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения.

"Проект нового бюджета мы предполагаем рассмотреть на заседании правительства в сентябре, а именно 19 сентября, затем он будет направлен в Государственную думу", - сказал премьер. Медведев напомнил, что традиционно на рассмотрение парламентариев основной бюджетный документ должен быть направлен до 1 октября.

Глава правительства сообщил, что планирует провести серию совещаний по формированию федерального бюджета на ближайшие три года и по проекту соответствующего закона. "Проведем серию отраслевых совещаний по основным направлениям бюджетных расходов", - сказал он, отметив, что эта практика уже стала ежегодной. При этом, по его словам, несмотря на ставшую уже традиционной форму, "по содержанию всегда есть, о чем поговорить".

По данным премьер-министра, Министерство финансов РФ довело до ведомств лимиты предельного объема финансирования, у федеральных органов также есть свои предложения, теперь необходимо выработать согласованные и взвешенные решения, чтобы сбалансировать интересы государственного бюджета и отдельных отраслей. "Это всегда результат труда, споров подчас, но, конечно, это важно, чтобы создать условия для экономического роста и для исполнения всех социальных обязательств", - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что задача правительства - продолжить работу над достижением основных целей национального развития, над выполнением национальных проектов и других направлений деятельности, а также государственных программ. Глава кабинета министров обратил внимание участников совещания, что работа предстоит достаточно напряженная.

Главное - социальная сфера

Он предложил начать с обсуждения социальной сферы. "Это самое важное, от социальной сферы зависит то, как живут люди, речь пойдет о средствах, которые будут выделены на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодежную политику и на социальное обеспечение", - уточнил премьер. По его словам, расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета. Премьер подчеркнул, что можно с полным основанием говорить, что этот бюджет должен быть социально ориентирован и этот приоритет сохранится и в трехлетке.

Медведев обратил внимание, что практически по всем направлениям социальной сферы есть национальные проекты, что говорит о том, что правительство концентрирует здесь значительные финансовые ресурсы. "Делаем мы это, чтобы они давали больший социальный эффект, - обратил внимание премьер-министр. - Помимо национальных проектов есть государственные программы, которые непосредственно затрагивают интересы людей. В сумме это целый комплекс мер".

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