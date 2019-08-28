В Китае разработали энергоэффективную AI-платформу нового поколения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Один из ведущих мировых производителей чипов для мобильной связи и IoT-устройств UNISOC объявил о создании платформы Tiger T710. Новое решение, предназначенное для работы с AI-алгоритмами, отличается более высокой производительностью и энергоэффективностью, сообщает ресурс PRNewswire.

Tiger T710 - первая платформа, которая использует двухъядерную архитектуру NPU, что позволяет ей справляться с самыми сложными сценариями моделей машинного обучения и выполнять вычисления с рекордно высокой скоростью. Энергоэффективность платформы на 30% выше средней по отрасли, причем она поддерживает наиболее сложные форматы AI-алгоритмов, включая работу с Tensor Flow.

Ожидается, что решение UNISOC появится в свободном доступе на рынке в начале 2020 года и найдет практическое применение в широком спектре отраслей, включая промышленность, торговлю, образование и медицину.