Медведев рассказал, на что будет ориентирован бюджет до 2022 года

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Бюджет на ближайшую трехлетку до 2022 года должен быть ориентирован на обеспечение лидерства фундаментальной науки. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения.

"По науке и образованию у нас амбициозные цели - добиться в этой сфере лидерства, сохранить его там, где мы являемся лидерами, - сказал премьер, поясняя логику распределения расходов в готовящемся основном финансовом документе. - Значит нужно дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте - от школьников до пенсионеров, в том числе чтобы и сами преподаватели могли вовремя проходить переобучение". По его словам, это потребует разработки новых образовательных программ, внедрения цифровых технологий, обновления инфраструктуры. Медведев пообещал продолжить работу над долгосрочными масштабными проектами, в частности, по строительству новых школ и созданию ясельных мест для детей в возрасте до трех лет и других.

Глава кабмина призвал обращать внимание на повышение конкурентоспособности российских университетов. Он также отметил успешное завершение чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. "Будем и дальше участвовать в этом движении", - пообещал он.

Премьер подчеркнул, что финансирование фундаментальных исследований увеличивается с каждым годом. Если в 2015 году было выделено 115 млрд рублей, то в 2019 году эта цифра составила уже 180 млрд рублей. "Соответственно эти расходы будут и дальше расти. У нас появятся новые научно-образовательные центры мирового уровня", - сказал он.

Отдельное внимание Медведев уделил реализации молодежной политики. По его словам, уже была запущена новая федеральная целевая программа, связанная с увековечиванием памяти воинов, погибших при защите Отечества в Великой Отечественной войне. Он пообещал оказание поддержки поисковому движению, основными участниками которого являются молодые люди.

Сфера здравоохранения

Медведев добавил, что федеральный бюджет РФ будет в значительной степени ориентирован на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранение проблем в сфере здравоохранения.