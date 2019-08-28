Медведев рассказал, на что будет ориентирован бюджет до 2022 года

ГОРКИ, 28 августа. /ТАСС/. Бюджет на ближайшую трехлетку до 2022 года должен быть ориентирован на обеспечение лидерства фундаментальной науки. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и социального обеспечения.
"По науке и образованию у нас амбициозные цели - добиться в этой сфере лидерства, сохранить его там, где мы являемся лидерами, - сказал премьер, поясняя логику распределения расходов в готовящемся основном финансовом документе. - Значит нужно дать больше возможностей для образования и для развития людей в любом возрасте - от школьников до пенсионеров, в том числе чтобы и сами преподаватели могли вовремя проходить переобучение". По его словам, это потребует разработки новых образовательных программ, внедрения цифровых технологий, обновления инфраструктуры. Медведев пообещал продолжить работу над долгосрочными масштабными проектами, в частности, по строительству новых школ и созданию ясельных мест для детей в возрасте до трех лет и других.
Глава кабмина призвал обращать внимание на повышение конкурентоспособности российских университетов. Он также отметил успешное завершение чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. "Будем и дальше участвовать в этом движении", - пообещал он.
Премьер подчеркнул, что финансирование фундаментальных исследований увеличивается с каждым годом. Если в 2015 году было выделено 115 млрд рублей, то в 2019 году эта цифра составила уже 180 млрд рублей. "Соответственно эти расходы будут и дальше расти. У нас появятся новые научно-образовательные центры мирового уровня", - сказал он.
Отдельное внимание Медведев уделил реализации молодежной политики. По его словам, уже была запущена новая федеральная целевая программа, связанная с увековечиванием памяти воинов, погибших при защите Отечества в Великой Отечественной войне. Он пообещал оказание поддержки поисковому движению, основными участниками которого являются молодые люди.
Сфера здравоохранения
Медведев добавил, что федеральный бюджет РФ будет в значительной степени ориентирован на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранение проблем в сфере здравоохранения.
Так, говоря о демографии, премьер-министр отметил, что правительству предстоит реализовать целый комплекс мер по поддержке рождаемости в РФ. Он напомнил, что была увеличена помощь малообеспеченным родителям, в частности, был повышен критерий нуждаемости при назначении пособий на детей, а также были увеличены суммы компенсационных выплат. Кроме того, был продлен в два раза срок предоставления ежемесячных выплат на первого ребенка с полутора до трех лет. Впервые были приняты дельные меры для семей, которые живут на Дальнем Востоке. "Соответственно, возрастут и расходы бюджета на эти цели", - заключил Медведев.
Медведев также отметил сохраняющиеся проблемы в сфере здравоохранения. По его словам продолжается работа по укреплению первичного звена предоставления медицинской помощи, а именно поликлиник и ФАПов. "На эту тему было недавно совещание у президента. Задача поставлена разработать региональные программы модернизации первичной медико-санитарной помощи, ну и, конечно, что самое сложное - найти источники финансирования или софинансирования для этого. Предложения на эту тему готовятся", - добавил он.
"Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию. Решение об этом также было принято", - напомнил Медведев.
По словам премьер-министра, в вопросах социальной защиты государство сосредоточится на поддержке многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, продолжит регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсиям. Медведев также упомянул о необходимости распространить по всей стране методику долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. "Кроме того, мы организуем переподготовку людей предпенсионного возраста, чтобы помочь им с работой", - заключил он.
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