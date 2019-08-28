"Газпромбанк Лизинг" предоставит "Норникелю" 10 вертолетов Ми-8АМТ

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. "Газпромбанк Лизинг", холдинг "Вертолеты России" и авиакомпания "Норильск Авиа" (входит в группу "Норильский никель") подписали лизинговый договор о поставке 10 вертолетов Ми-8АМТ, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех), "Газпромбанк Лизинг" и "Норильск Авиа" (входит в группу "Норильский никель") подписали договор о поставке 10 многофункциональных вертолетов Ми-8АМТ", - говорится в пресс-релизе.

Вертолеты будут построены в Республике Бурятия на Улан-Удэнском авиационном заводе, входящем в состав холдинга "Вертолеты России". Поставки машин запланированы на 2020-2024 годы. По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, первые два вертолета Ми-8АМТ отправятся в Норильск уже в марте следующего года. Вертолеты Ми-8АМТ оснащены современной авионикой и прекрасно приспособлены для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера, добавил он.

Вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, комментируя подписание договора, подчеркнул, что "Норильск Авиа" является "единственной вертолетной компанией на полуострове Таймыр, способной удовлетворить потребности региона в авиационных услугах". Новые вертолеты позволят обновить имеющийся парк воздушных судов, средний возраст которого 32 года, и будут способствовать повышению безопасности перевозок в условиях Крайнего Севера и более надежному обеспечению устойчивого производства всех предприятий группы.

Для Газпромбанка данная сделка стала первой на рынке лизинга вертолетов, и в дальнейшем банк планирует развивать данное направление, заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, чьи слова приведены в пресс-релизе.

"Для обновления авиапарка компания "Норильск Авиа" выбрала удобный инструмент - лизинг, применение которого становится еще выгоднее в сочетании с целевыми программами субсидирования Минпромторга. Эта сделка стала первой для Газпромбанка на рынке лизинга вертолетов, и мы планируем продолжить развивать это перспективное направление", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов сообщил, что стороны "начали заниматься структурированием этой сделки около двух лет назад, как только подписали в 2017 году меморандум о взаимопонимании с АО "Вертолеты России". Также Агаджанов отметил высокой спрос на обновление авиапарка, поскольку "изношенность вертолетов в эксплуатации составляет сегодня около 30 лет".