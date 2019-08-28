Передвижные культурные центры появятся на Ставрополье в 2019 году

СТАВРОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти намерены оснастить передвижными культурными центрами три городских округа и три района Ставропольского края в 2019 году в рамках национального проекта "Культура". Автоклубы позволят проводить культурные мероприятия в селах, сообщила в среду ТАСС министр культуры края Татьяна Лихачева.

"В 2019 году в крае будет приобретено шесть многофункциональных передвижных культурных центров: в Благодарненском, Георгиевском и Минераловодском городских округах, Кочубеевском, Курском и Предгорном муниципальных районах. Автоклубы позволяют серьезно улучшить культурное обслуживание сельского населения", - сказала она.

Подобные культурные центры смогут доехать до сел, где нет своих домов культуры. "Автоклубы, укомплектованные звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии, позволяют проводить культурно-массовые, зрелищные мероприятия на любой доступной для проезда территории. Кроме того, автоклуб обеспечивает интернет-доступ и проведение кинопоказов, оборудован выдвижной сценой", - отметила министр.

Нацпроект позволит сделать доступными для жителей края и общероссийские культурные мероприятия - в регионе планируется завершить создание виртуального концертного зала на базе краевой филармонии, которая находится в Ставрополе. "Региональный проект "Цифровая культура" по праву может быть назван одним из самых инновационных: он поистине обращен в будущее. Проект с помощью современных технологий открывает доступ к шедеврам мирового классического искусства. Это организация показов концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн", - пояснила Лихачева.

В общей сложности на реализацию мероприятий нацпроекта "Культура" на Ставрополье в 2019 году будет направлено более 540 млн рублей из федерального, краевого и муниципальных бюджетов. Финансирование направляется на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры, создание модельных библиотек, приобретение автоклубов и так далее.

О национальном проекте

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал восемь регионов-лидеров, которые справляются со всеми задачами по реализации национального проекта: Амурская, Новосибирская, Липецкая, Магаданская, Тамбовская области, Ставропольский край, Республика Коми и Татарстан.