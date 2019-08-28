Путин и Моди обсудят во Владивостоке вопрос о второй АЭС для Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите во Владивостоке обсудят вопрос о площадке для строительства при поддержке России второй АЭС на территории Индии. Об этом сообщил в среду российским журналистам в Нью-Дели советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.

"Что касается второй площадки, мы действительно регулярно затрагиваем этот вопрос. Это в наших взаимных интересах. Мы ожидаем, что эта тема также будет частью дискуссий на предстоящем саммите во Владивостоке между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди", - сказал Бабушкин, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в российском посольстве, посвященной предстоящему в сентябре во Владивостоке традиционному саммиту Путина и Моди.

"Сотрудничество между Россией и Индией в сфере мирного атома имеет долгую и успешную историю. Россия остается единственной зарубежной страной, которая на практике реализует в Индии достигнутые договоренности по созданию ядерно-энергетических мощностей. В настоящее время мы говорим о шести реакторах, которые строятся на площадке "Куданкулам". Два реактора уже функционируют, над двумя другими ведутся работы по реализации соответствующих договоренностей. Еще по двум - пятому и шестому - договоренности находятся в процессе достижения", - отметил дипломат.

АЭС "Куданкулам" строится при содействии России в южном индийском штате Тамилнад в соответствии с межправительственным соглашением от 1988 года и дополнением к нему от 1998 года. Индия и Россия намерены построить еще шесть энергоблоков на другой площадке, место для которой должна указать индийская сторона. Ранее о том, что на саммите во Владивостоке будет обсуждаться вторая площадка строительства АЭС в Индии, сообщил сопредседатель межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русский во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.