Штрафовать водителей за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в I квартале 2020 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Штрафовать автомобилистов за отсутствие ОСАГО, выявленное камерами автоматической фиксации правонарушений, начнут в I квартале 2020 года. Об этом в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

"У нас уже более 5,5 тыс. автовладельцев получили уведомление об отсутствии полисов. Пока уведомления. Но в первом квартале следующего года, как мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут означать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладание полисом", - сказал чиновник.

Возможность проверки наличия ОСАГО с помощью камер обсуждается уже несколько лет, запуск этого сервиса неоднократно откладывался. По оценкам РСА по итогам тестирования, в Москве без ОСАГО ездят около 730 тыс. водителей.

Планировалось, что после пилота в Москве система может быть распространена на другие регионы. Как сообщал ранее президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, следующими регионами будут Казань и Санкт-Петербург.