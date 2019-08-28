ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" во второй день авиасалона МАКС-2019 заключила соглашения о намерениях на поставку 15 самолетов МС-21. Об этом сообщил президент "Иркута" и "Гражданских самолетов Сухого" Равиль Хакимов. Поставки самолетов МС-21 заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года.

"Сегодня были подписаны соглашения с региональными авиакомпаниями: это "Якутия" и казахстанская Bek Air", - сказал он, уточнив, что в обоих случаях были подписаны соглашения о намерениях по покупке самолетов.

По его словам, "Якутия" подписала соглашение на поставку пяти самолетов, а Bek Air - 10.