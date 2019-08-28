{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
МАКС-2019

Поставки самолетов МС-21 заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года

Самолет МС-21 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет МС-21
© Марина Лысцева/ТАСС

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Корпорация "Иркут" во второй день авиасалона МАКС-2019 заключила соглашения о намерениях на поставку 15 самолетов МС-21. Об этом сообщил президент "Иркута" и "Гражданских самолетов Сухого" Равиль Хакимов. Поставки самолетов МС-21 заказчикам начнутся во втором полугодии 2021 года.

На эту тему
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

"Сегодня были подписаны соглашения с региональными авиакомпаниями: это "Якутия" и казахстанская Bek Air", - сказал он, уточнив, что в обоих случаях были подписаны соглашения о намерениях по покупке самолетов.

По его словам, "Якутия" подписала соглашение на поставку пяти самолетов, а Bek Air - 10.

Теги
РоссияМАКС-2019
Украина не смогла продать за долги принадлежащий России "Проминвестбанк"
Как пояснили на Фондовой бирже, торговая система, на которой должны были состояться торги, в установленный срок не получила заявок на покупку банка
Читать полностью