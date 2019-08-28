Историю автомобиля можно будет проверить на портале госуслуг с 2020 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полная история автомобиля станет доступна на портале госуслуг в рамках внедрения суперсервисов в 2020 году, сообщил в среду на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Максим Акимов.

"В 2020 году мы планируем выпустить еще несколько сервисов. Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем. Это будет юридически значимая информация, которая будет влиять на выбор продавца и покупателя", - сказал он.

По словам Акимова, личный кабинет водителя на портале позволит в перспективе получать услуги коммерческих организаций. "Записаться на техосмотр, приобрести полисы и другие. Сделать все так, чтобы владение автомобилем было комфортным и бесшовным", - отметил он.

Ранее портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека".