ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал выпускать системы управления воздушным движением пятого поколения. Об этом сообщил в среду ТАСС в кулуарах авиасалона МАКС-2019 заместитель генерального директора концерна Дмитрий Савицкий.

"Продолжается переоснащение центров организации воздушного движения, в том числе таких, как Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Калининград, Казань, Тверь, Воронеж, Ростов-на-Дону и других. Во всех этих центрах развертываются перспективные комплексы технических средств для автоматизированного управления воздушным движением, а также инновационные средства радиотехнического оборудования и связи", - сказал он.

По словам Савицкого, в новых комплексах, в частности, решения авиадиспетчером принимаются на основе рекомендаций, которые вырабатываются компьютером системы с недостижимой ранее точностью. Также в новых цифровых системах управления воздушным движением используются данные повышенной точности за счет традиционных и перспективных систем наблюдения, добавил заместитель гендиректора концерна.

В концерне уточнили, что 20 августа был открыт новый аэропорт в Саратове, который концерн "Алмаз-Антей" полностью оснастил средствами управления воздушным движением и радиотехническим оборудованием.