От идеи до "Каннского льва": лучшие креативные практики в рекламе и маркетинге

Рекламные и PR-технологии стремительно меняются. Инструменты, которые успешно работали несколько лет назад, сегодня теряют актуальность, а им на смену приходят другие, более креативные и инновационные. Обусловлено это не только появлением новых технологий и неизбежных изменений, которые они за собой несут, но и вдохновляющими и оригинальными идеями, которые воплощают в жизнь лучшие представители маркетинговой отрасли.
Мировые эксперты в области креатива, рекламы и маркетинговых коммуникаций из Европы, Азии и США соберутся 13 сентября в Москве на конференции Digital Marketing Conference. "DMC - давно известный на маркетинговом рынке бренд, который зарекомендовал себя как поставщик качественного контента со всего мира", - утверждает генеральный продюсер конференции Валерия Нюхалова. Управляющий креативный директор Possible Group и организатор DMC Влад Ситников заявляет, что конференция была создана для того, чтобы "разделить с коллегами увлеченность всем новым и интересным в сфере маркетинга".
Магия технологий
В состав спикеров Digital Marketing Conference в этом году вошли настоящие звезды мировой маркетинговой индустрии. Антрополог и стратег Филип Маккензи долгое время проработал в легендарном инвестиционном банке Goldman Sachs на Уолл-стрит, консультировал глобальные бренды Jaguar, Sprite, Remy Martin и Belvedere Vodka, основал подкаст о культурных и идейных трендах 2 Dope Boys & a Podcast и контентную платформу Influencer Conference, объединяющую маркетологов, специалистов в области диджитала и предпринимателей в сфере развития технологий. Лекция Филипа Маккензи "Культура, магия и невидимая сила" посвящена информационной экономике и неявным культурным факторам, влияющим на бренд и потребителя.
Работы креативных директоров VIRTUE Northern Europe Эмиля Асмуссена и Мортена Грубака были отмечены в таких престижных изданиях, как The Guardian, Fox News, CNBC и BBC, завоевали награды знаменитых "Каннских львов" и международной профессиональной премии Webby Awards. К примеру, проект Эмиля Асмуссена Q, Genderless Voice - первый голосовой помощник с гендерно нейтральным голосом - этим летом забрал сразу четырех "львов". Гран-при и золото на том же фестивале завоевал и проект Мортена Грубака adDRESS THE FUTURE - первая цифровая коллекция одежды. Лекция Асмуссена и Грубака "Лучший способ предсказать будущее - создать его" посвящена тому, как научиться смотреть далеко вперед, прогнозировать долгосрочные события и создавать прорывные идеи.
Выйти за рамки
Тем, кто пользуется блокировщиками онлайн-рекламы и не подозревает, что стоит за этой технологией, будет интересно выступление Лауры Дорнхайм - политика, диджитал-стратега и руководителя отдела коммуникаций в Eyeo, компании - разработчике знаменитого Adblock Plus. В лекции под названием "Как неудачная реклама в онлайн-пространстве может испортить вам репутацию" Дорнхайм собрала самые ужасные примеры онлайн-рекламы. На их примере спикер расскажет о том, как делать онлайн-рекламу настолько интересной, что пользователям не захочется ее блокировать.
Огромный резонанс в 2018-2019 году получили рекламные кампании BloodNormal и Viva La Vulva для компании Libresse. До этого о женских средствах гигиены в маркетинговой индустрии никто не говорил так вызывающе и открыто. К примеру, впервые в рекламе гигиенических прокладок была использована не синяя, а красная жидкость. Кампания BloodNormal под слоганом "Менструация - это нормально. Показывать ее тоже должно быть нормой" принесла бренду Гран-при на "Каннских львах" в 2018 году. Viva La Vulva же завоевала 13 "Каннских львов", в том числе Grand Prix и золото в категории Glass. За обеими кампаниями стоит Таис Богарин - международный диджитал-контент-менеджер в сфере женского ухода компании Essity, входящий в состав жюри Effie Awards. Ее лекция "Вульвы, кровь и все, что за рамками: как стать победителем с помощью целенаправленных коммуникаций" призвана разрушить стереотипы и рассказать о продвижении позитивного изменения образа женщины в обществе через бренд-коммуникации. Компанию Богарин составит Мария Камышанова - ранее она работала в "Яндексе" и компании SABMiller, а теперь занимает пост руководителя медиа- и диджитал-направления Essity в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке.
Большие данные и кофе в даркнете
Исполнительный креативный директор IBM Джеффри Кастеллано приедет на Digital Marketing Conference рассказать о том, как удачно совмещать креатив и инсайты, основанные на Big Data. Как балансировать между знанием и воображением? Чем большие данные могут быть полезны для развития креативного мастерства? Эти и другие вопросы Кастеллано поднимет в лекции "Big data - новая нефть креатива". Сам спикер считает, что большие данные стали неотъемлемой частью современного креативного процесса, с помощью них можно трансформировать и разрабатывать стратегии для таких глобальных клиентов, как Coca-Cola, BMW, Starbucks и Disney. После лекции в формате паблик-тока с Кастеллано будет беседовать Дарья Золотухина - директор по маркетингу "Яндекс.Такси". В "Яндекс.Такси" есть внутренняя креативная студия, важным фокусом которой является работа с большими данными в креативе. В дискуссии собеседники поделятся опытом использования данных в UХ-дизайне и креативе, обсудят актуальные тренды и тактики.
С лекцией "Искусство пиара", посвященной прописным истинам и лучшим практикам новых коммуникаций, на Digital Marketing Conference выступит независимый PR-эксперт Брюс Макклюр. Он даст теоретические и практические советы о том, как ориентироваться в глобальном медиамире и при помощи медиа продвигать свой бренд. Макклюр работал с такими крупнейшими брендами, как Paramount, Universal и MTV, а также занимался международным пиаром победителя Каннского фестиваля - рекламной кампании Coffee Is Not A Drug для российской кофейни "Кооператив Черный". По сюжету кампании была организована продажа кофе через онлайн-магазин в даркнете. Кампания развенчивала стереотип о том, что кофе вреден и вызывает привыкание.
В этом году, как уже отмечалось выше, DMC выходит далеко за рамки рекламы и маркетинга. При поддержке онлайн-университета Skillbox на сцене Digital Marketing Conference выступит иллюстратор, активист и крайне харизматичный спикер Mr. Bingo. Ранее он работал в рекламе и создавал для клиентов работы "на грани", с 2015 года не работает с клиентами и агентствами, а развивает собственный бренд и выступает на крупных мероприятиях. Mr. Bingo был спикером на таких событиях, как TEDx, OFFF, BBC Worldwide Summit, The Economist Big Rethink, D&AD, CreativeMornings, Guardian Masterclasses, TYPO и многих других, а теперь выступит и на DMC. Skillbox - это онлайн-университет востребованных профессий. Прикладные курсы и программы от главных экспертов рынка, актуальные подходы к обучению, работа над реальными проектами, стажировки и трудоустройство в крупнейшие компании страны.
В 2019 году конференция Digital Marketing Conference проходит в одиннадцатый раз. Кроме рекламы и маркетинга, спикеры обсудят важность разнообразия и равенства в творческих индустриях, значение культурной стратегии и активизм как главный тренд 2019 года. "Каждый год мы удивляем наших гостей чем-то совершенно нестандартным, и этот DMC не станет исключением, - заявляет генеральный продюсер конференции Валерия Нюхалова. - Помимо мощной программы и экспертов из самых разных отраслей, мы приготовили сюрприз в виде абсолютно нового VR-сайта, который уже сегодня можно рассмотреть во всей красе, если у вас есть VR-очки. Ничего подобного на рынке еще не было, и мы рады, что DMC знакомит своих участников с самыми свежими трендами на собственном примере". Для тех, кто не сможет изучить сайт в VR-формате, партнер DMC 2019 - ARROUND - подготовил AR-версию программы, которую можно будет увидеть во время самой конференции. Arround - всемирная платформа дополненной реальности, объединяющая рекламодателей, пользователей и разработчиков.
В разные годы спикерами конференции Digital Marketing Conference становились представители Amazon, Apple, VICE, Cambridge Analytica, Mediacom, Lego и других компаний.
До 1 сентября действует специальная цена на билеты всех категорий на #DMC2019.