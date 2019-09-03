От идеи до "Каннского льва": лучшие креативные практики в рекламе и маркетинге

Рекламные и PR-технологии стремительно меняются. Инструменты, которые успешно работали несколько лет назад, сегодня теряют актуальность, а им на смену приходят другие, более креативные и инновационные. Обусловлено это не только появлением новых технологий и неизбежных изменений, которые они за собой несут, но и вдохновляющими и оригинальными идеями, которые воплощают в жизнь лучшие представители маркетинговой отрасли. Мировые эксперты в области креатива, рекламы и маркетинговых коммуникаций из Европы, Азии и США соберутся 13 сентября в Москве на конференции Digital Marketing Conference. "DMC - давно известный на маркетинговом рынке бренд, который зарекомендовал себя как поставщик качественного контента со всего мира", - утверждает генеральный продюсер конференции Валерия Нюхалова. Управляющий креативный директор Possible Group и организатор DMC Влад Ситников заявляет, что конференция была создана для того, чтобы "разделить с коллегами увлеченность всем новым и интересным в сфере маркетинга". Магия технологий В состав спикеров Digital Marketing Conference в этом году вошли настоящие звезды мировой маркетинговой индустрии. Антрополог и стратег Филип Маккензи долгое время проработал в легендарном инвестиционном банке Goldman Sachs на Уолл-стрит, консультировал глобальные бренды Jaguar, Sprite, Remy Martin и Belvedere Vodka, основал подкаст о культурных и идейных трендах 2 Dope Boys & a Podcast и контентную платформу Influencer Conference, объединяющую маркетологов, специалистов в области диджитала и предпринимателей в сфере развития технологий. Лекция Филипа Маккензи "Культура, магия и невидимая сила" посвящена информационной экономике и неявным культурным факторам, влияющим на бренд и потребителя.

Работы креативных директоров VIRTUE Northern Europe Эмиля Асмуссена и Мортена Грубака были отмечены в таких престижных изданиях, как The Guardian, Fox News, CNBC и BBC, завоевали награды знаменитых "Каннских львов" и международной профессиональной премии Webby Awards. К примеру, проект Эмиля Асмуссена Q, Genderless Voice - первый голосовой помощник с гендерно нейтральным голосом - этим летом забрал сразу четырех "львов". Гран-при и золото на том же фестивале завоевал и проект Мортена Грубака adDRESS THE FUTURE - первая цифровая коллекция одежды. Лекция Асмуссена и Грубака "Лучший способ предсказать будущее - создать его" посвящена тому, как научиться смотреть далеко вперед, прогнозировать долгосрочные события и создавать прорывные идеи. Выйти за рамки Тем, кто пользуется блокировщиками онлайн-рекламы и не подозревает, что стоит за этой технологией, будет интересно выступление Лауры Дорнхайм - политика, диджитал-стратега и руководителя отдела коммуникаций в Eyeo, компании - разработчике знаменитого Adblock Plus. В лекции под названием "Как неудачная реклама в онлайн-пространстве может испортить вам репутацию" Дорнхайм собрала самые ужасные примеры онлайн-рекламы. На их примере спикер расскажет о том, как делать онлайн-рекламу настолько интересной, что пользователям не захочется ее блокировать. Огромный резонанс в 2018-2019 году получили рекламные кампании BloodNormal и Viva La Vulva для компании Libresse. До этого о женских средствах гигиены в маркетинговой индустрии никто не говорил так вызывающе и открыто. К примеру, впервые в рекламе гигиенических прокладок была использована не синяя, а красная жидкость. Кампания BloodNormal под слоганом "Менструация - это нормально. Показывать ее тоже должно быть нормой" принесла бренду Гран-при на "Каннских львах" в 2018 году. Viva La Vulva же завоевала 13 "Каннских львов", в том числе Grand Prix и золото в категории Glass. За обеими кампаниями стоит Таис Богарин - международный диджитал-контент-менеджер в сфере женского ухода компании Essity, входящий в состав жюри Effie Awards. Ее лекция "Вульвы, кровь и все, что за рамками: как стать победителем с помощью целенаправленных коммуникаций" призвана разрушить стереотипы и рассказать о продвижении позитивного изменения образа женщины в обществе через бренд-коммуникации. Компанию Богарин составит Мария Камышанова - ранее она работала в "Яндексе" и компании SABMiller, а теперь занимает пост руководителя медиа- и диджитал-направления Essity в Восточной Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Большие данные и кофе в даркнете Исполнительный креативный директор IBM Джеффри Кастеллано приедет на Digital Marketing Conference рассказать о том, как удачно совмещать креатив и инсайты, основанные на Big Data. Как балансировать между знанием и воображением? Чем большие данные могут быть полезны для развития креативного мастерства? Эти и другие вопросы Кастеллано поднимет в лекции "Big data - новая нефть креатива". Сам спикер считает, что большие данные стали неотъемлемой частью современного креативного процесса, с помощью них можно трансформировать и разрабатывать стратегии для таких глобальных клиентов, как Coca-Cola, BMW, Starbucks и Disney. После лекции в формате паблик-тока с Кастеллано будет беседовать Дарья Золотухина - директор по маркетингу "Яндекс.Такси". В "Яндекс.Такси" есть внутренняя креативная студия, важным фокусом которой является работа с большими данными в креативе. В дискуссии собеседники поделятся опытом использования данных в UХ-дизайне и креативе, обсудят актуальные тренды и тактики.