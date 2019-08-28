"Алмаз-Антей" подписал контракт с Минобороны Белоруссии на ремонт ракет к С-300

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписал на международном авиасалоне МАКС-2019 контракт с Минобороны Белоруссии на ремонт ракет к С-300 и обслуживание комплексов "Тор-М2К". Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна, распространенном в среду.

"Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и Министерство обороны Республики Беларусь на полях Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019" заключили контракты на ремонт ранее поставленных белорусской стороне управляемых ракет для зенитных ракетных систем С-300, а также на послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К", - сообщили в компании.

С белорусской документ подписал заместитель начальника штаба вооружения Минобороны Белоруссии Александр Шевченко, от концерна - заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

Как отметил Дзиркалн, сделка заключена по линии международного договора о развитии военно-технического сотрудничества.

В новость были внесены изменения (17:01 мск) - добавлены подробности.