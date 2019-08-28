Стоимость 15-минутного полета на аэротакси в Москве составит около 2,7 тыс. рублей

ЖУКОВСКИЙ / Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Цена одного места за 15 минут полета на аэротакси в Москве составит около 2,7 тыс. рублей. Об этом в среду сообщил гендиректор "ВР-Технологии" (входит в "Вертолеты России") Александр Охонько.

"Здесь в Москве мы с компанией "Яндекс" в партнерстве определили цену не дороже 3 тыс. рублей. Это такси бизнес-класса. Мы говорим о цене 2,7 тыс. рублей как цене, на которую мы ориентируемся по себестоимости на одно пассажиро-место за 15-минутный полет. Этого достаточно будет, чтобы из центра Москвы долететь до Шереметьево", - сказал Охонько.