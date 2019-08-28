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Созданный в Дагестане самолет продемонстрировали на МАКС-2019

Самолет может применяться в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге и авиатуризме

ЖУКОВСКИЙ, 28 августа. /ТАСС/. Дагестанский оборонный "Концерн Кизлярский электромеханический завод" (Концерн КЭМЗ) впервые продемонстрировал в воздухе многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, сообщил ТАСС в среду генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Три раза сегодня самолет был в воздухе, успешно, показали все свои возможности. В прошлом году мы выставляли (на МАКС - прим. ТАСС) макетный образец, сейчас уже летающий. Надеемся, что будут покупатели", - сказал Ахматов.

По его словам, интерес к самолету уже проявили представители нескольких стран, в частности, Индии и Ирана, однако конкретных договоренностей о поставках пока нет.

Ахматов уточнил, что впервые МАИ-411 был поднят в воздух в апреле 2019 года. "12 апреля мы подняли его в воздух в честь дня космонавтики, с того времени прошли все необходимые испытания", - сказал он.

Самолет МАИ-411 был разработан совместно с конструкторским бюро Московского авиационного института и построен на базе кизлярского предприятия. Его взлетная масса составляет 1250 килограммов, он может совершать полет на крейсерской высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км с максимальной нагрузкой и применяться в авиаперевозках, воздушном патрулировании, аэросъемке, инструментальном мониторинге, авиатуризме. По данным администрации Кизляра, реализация проекта по созданию самолета началась около трех лет назад, общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.

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