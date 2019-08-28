Инновационный рыбоперерабатывающий завод открыли в Мурманске

МУРМАНСК, 28 августа. /ТАСС/. Новый рыбоперерабатывающий завод "Русская треска" открылся в среду в Мурманске. Как сообщил на церемонии открытия врио губернатора Андрей Чибис, построенный в рекордно короткие сроки завод позволит расширить ассортимент рыбопродукции в регионе и снизить цены на нее.

"Очень здорово, что фабрика появилась в четко обозначенные сроки, 25 апреля была закладка. Важно, что это партнерство состоялось, мы видим запущенный конвейер", - сказал Чибис.

Он отметил, что это поможет продолжению регионального проекта "Наша рыба", в рамках которого в Мурманской области в нескольких магазинах началась продажа рыбы на треть дешевле средних цен. По словам Чибиса, построившие новый завод инвесторы - Русская рыбопромысловая компания и группа компаний "Агама" - намерены поставлять в регион в том числе и рыбу с Дальнего Востока, что даст еще один толчок развития рыбного рынка в области.

По данным областного правительства, объем выпуска рыбопродукции новым заводом составит более 50 тонн в сутки. Сырьем станет охлажденная и замороженная треска и пикша, выловленная российскими рыбаками в северо-восточной атлантической зоне, из нее будут изготавливать замороженное филе трески и пикши всех видов разделки, стейки и фарш.

На заводе установлено современное технологическое оборудование - поточный дефростер, филетировочные машины, фризеры, а также инновационная роботизированная линия по разделке филе рыб тресковых пород от исландской компании Marel: на сегодня в мире существует всего 26 аналогичных устройств. Общие инвестиции в строительство составили более 700 млн рублей. Планируемые налоговые отчисления в бюджетную систему РФ составят 50,7 млн рублей в год, из них более 40 млн - в бюджет региона. Завод рассчитан на 210 рабочих мест.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки модернизации рыбоперерабатывающей отрасли (программа инвестквот). Одновременно с запуском нового завода инвесторы начали строительство еще одной рыбоперерабатывающей фабрики в Мурманске - "Русская пикша". Запустить его планируют в 2020 год, общие инвестиции в строительство составят 250-300 млн рублей, объем выпускаемой продукции запланирован в объеме не менее 25 тонн в сутки.