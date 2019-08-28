Власти США подтвердили, что повышают с осени пошлины на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Американская администрация подтвердила, что повышает с 1 сентября таможенные пошлины на ряд товаров, экспортируемых Китаем в Соединенные Штаты.

Как говорится в официальном уведомлении, обнародованном в среду аппаратом представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, речь идет о "повышении ставки дополнительной пошлины с 10 до 15% на товары из Китая". Имеется в виду импорт из КНР в объеме $300 млрд, о чем сообщалось 20 августа, уточнил аппарат Лайтхайзера. Оповещение размещено в электронном виде в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США. В нем также поясняется, что нынешнее решение вступает в силу 1 сентября.

О повышении этих импортных пошлин с 10 до 15% объявил 23 августа президент США Дональд Трамп. По его словам, этот шаг Вашингтон делает в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР указал, что Пекин с 15 декабря увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти. Китай с 1 января приостановил на три месяца взимание пошлин на эту продукцию, произведенную в США. 31 марта Комитет по тарифам и сборам заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как он утверждал, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее.